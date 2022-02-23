Юрий Шалабаев проверил качество питания в школе №21 Московского района

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично проверил качество питания в школе №21 Московского района города. По его словам, прежде поступило несколько жалоб от родителей учеников этой школы на температуру блюд в столовой. Сведениями на этот счёт поделились в пресс-службе мэрии города.

– Именно в эту школу приехал, потому что была пара жалоб на температуру блюд в столовой. Сегодня сам попробовал обед: вкусно, пища достаточно горячая, – заявил мэр.

Он также пояснил, что жалобы время от времени поступают из разных учебных заведений. Подобные выезды глава города проводит регулярно.

– Иногда предупреждаю о них, иногда нет. Но специально к моему приезду никогда ничего не готовят, ведь всё делается по меню, которое общедоступно, – заверил Юрий Шалабаев.

Директор школы № 21 Виктория Куликова подчеркнула, что продукты для школьной кухни проверяются несколько раз. Она перечислила этапы этого процесса:

– Есть административный контроль, есть бракеражная комиссия, которая пробует еду и оценивает качество её приготовления. Кроме того, у нас существует родительский контроль.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что меню нижегородских школ пополнится цветной капустой, брокколи, котлетами из индейки с сыром и напитком из облепихи. А также мэрия отметила, что родители школьников довольны сбалансированностью и полезностью школьного питания.