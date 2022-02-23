Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 9:21

3 341 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

Общее число переболевших превысило 346,9 тысячи человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По последним данным на 23 февраля, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 3 341 житель. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 346 947. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 5 537 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 274 181 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 19 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 11 018.

Также известно, что 410 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 58,7%.