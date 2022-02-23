37 административных дел возбудила Борская ГЖИ за плохую уборку снега и сосулек

37 административных дел возбудила Борская Госжилинспекции Нижегородской области с начала этого года за плохую уборку снега и сосулек. Более ста многоквартирных жилых домов проверила ГЖИ в ходе очередного выездного обследования придомовых территорий и крыш домов на Бору 20 и 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Выявлены факты ненадлежащего содержания в зимний период крыш 25 многоквартирных домов. Обильных снегопадов в течение двух последних недель не наблюдалось, но опасность схода наледи с крыш сохраняется, – поделилась начальник Борского отдела ГЖИ региона Татьяна Слободянюк. – Если после получения предписания домоуправляющие компании не приведут кровли в нормативное состояние, им будет грозить штраф.

Соответствующий штраф может составлять до 300 тысяч рублей.