Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню 23 февраля

Праздничная подсветка зажжётся на нижегородской телебашне сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества. С 18:00 до 23:00 главную телебашню региона будут украшать армейские звёзды, российский триколор, залпы светового салюта и георгиевская лента. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Более того, тематическая подсветка заиграет и на высотных доминантах других регионов ПФО: казанская телебашня окрасится цветами камуфляжа, на пермской заиграет особый калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды, телевизионную мачту Саранска украсят многочисленные динамические световые комбинации с эффектами и переливаниями цветов.

В частности, по случаю праздника, подсветку зажгут в Туле, Твери, Белгороде, Екатеринбуре. Поздравительный ролик ровно в полночь начнёт транслироваться на медиафасадах Останкинской телебашни в Москве.

Напомним, что подсветка телебашни всегда сопровождает региональные и федеральные праздники, знаковые даты, социальные акции и различные крупные мероприятия в Нижнем Новгороде. А в мобильном приложении "Башня света" любой нижегородец может заказать иллюминацию на высотной доминанте города в честь своего личного повода.

Современная система подсветки позволяет воспроизводить различные видеосценарии на телебашне. Система состоит из более чем 4,5 тысячи светодиодных пикселей, которые образуют световое панно. Кроме того, эффект маяка обеспечивают прожекторы заливного света и линейные светильники на одном из верхних ярусов.