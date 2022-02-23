Оперативный штаб помощи эвакуированным из Донбасса организовали в Нижегородской епархии

Оперативный штаб по вопросам помощи прибывшим в Нижегородскую область из Луганской и Донецкой областей организовали в Нижегородской епархии. Он будет координировать работу по оказанию помощи. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провёл совещание для обсуждения деталей работы в архиерейской резиденции при Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода вчера, 22 февраля.

Как сообщили в пресс-службе епархии, за каждым пунктом временного размещения эвакуированных из Донбасса будет закреплён священослужитель. Каждый из них будет посещать переселенцев, проводить богослужения, молитвы и духовные беседы.

Кроме того, как отметил архипастырь, требуется определить нужды конкретных людей: средства гигиены, одежда, продукты питания и прочее.

— Нижегородская епархия постарается оказать содействие в решении данных проблем. Планируется, что к работе по оказанию помощи присоединятся социальные работники приходов и православные волонтёры, — заверили в пресс-службе епархии. — Митрополит Георгий поручил обеспечить возможность беженцам посещать богослужения в нижегородских храмах и совершать паломнические поездки по святым местам Нижнего Новгорода, Дивеева.

По словам Митрополита Георгия, нынешняя ситуация — это проверка на духовную зрелость для всех нас, для пастырей — прежде всего. Он также выразил желание лично посетить места временного пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР, поговорить с ними и утешить.

— Большинство прибывших к нам — это женщины, дети, а также люди пенсионного возраста. Они оказались в тяжёлом положении, буквально "вырванными" из родного дома, и, конечно, сейчас пребывают в растерянности, — сказал глава Нижегородской епархии. — Наш долг — поддержать их, оказать помощь и дать почувствовать, что они не останутся один на один со своей бедой, а найдут здесь надёжное убежище.