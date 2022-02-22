Меню нижегородских школ пополнится брокколи и котлетами из индейки

Меню школ Нижнего Новгорода пополнится цветной капустой, брокколи, котлетами из индейки с сыром и напитком из облепихи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично проверил качество питания в школе № 21 Московского района.

– Именно в эту школу приехал, потому что была пара жалоб на температуру блюд в столовой. Сегодня сам попробовал обед: вкусно, пища достаточно горячая, – отметил мэр. – Обращения бывают из разных учебных заведений, и такие выезды я делаю регулярно. Иногда предупреждаю о них, иногда нет. Но специально к моему приезду никогда ничего не готовят, ведь всё делается по меню, которое общедоступно.

Директор школы № 21 Виктория Куликова подчеркнула, что продукты для школьной кухни проверяются несколько раз.

– Есть административный контроль, есть бракеражная комиссия, которая пробует еду и оценивает качество её приготовления. Кроме того, у нас существует родительский контроль, – сказала директор.

В нижегородской мэрии добавили, что родители школьников довольны сбалансированностью и полезностью школьного питания.