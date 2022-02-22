Схему новой трамвайной линии в Щербинках планируют изменить

Схему предполагаемого продления трамвайной линии в Щербинках в Нижнем Новгороде планируют усовершенствовать: она может пройти не по жилому кварталу, а вдоль проспекта Гагарина. В компании-разработчике новой маршрутной схемы нижегородской агломерации "Институт "Стройпроект" утверждают, что таким образом трамвай сохранит функцию скоростного внеуличного транспорта и будет курсировать за пределами жилого квартала.

Напомним, новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода учтёт пожелания учащихся городских вузов и ссузов.

Ранее мы рассказывали, что представители "Института "Стройпроект" подробно рассказали студентам об изменениях в маршрутной сети нижегородской агломерации. Основные из них заключаются в уменьшении дублирования, увеличении скорости передвижения за счёт магистральных маршрутов и внеуличного транспорта, в бесплатных пересадках и соблюдении интервала движения общественного транспорта. Как утверждает компания разработчик, новая транспортная сеть учитывает населённые пункты, расположенные рядом с Нижним Новгородом, и перспективное развитие самого областного центра.

– Другого способа, кроме перестроения существующей сети, предоставления приоритета на дорогах общественному транспорту, у нас сегодня просто нет, – заявил председатель комитета Думы Нижнего Новгорода по транспорту, член экспертной группы по обсуждению новой маршрутной сети Станислав Прокопович. – Безусловно, временные неудобства, связанные со строительством новых станций метро, будут. Но необходимо понимать, если бы не метро, уже в ближайшие годы площадь Свободы встала бы в постоянной пробке.