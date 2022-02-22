Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыли первые эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Кстовский район принял порядка ста человек, больше половины из них – люди преклонного возраста, женщины и дети.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень лично посетил пункт временного размещения, расположенный на территории Кстовского района в санатории «Рассвет». Он пообщался с прибывшими, ознакомился с условиями их проживания, обустройством мест размещения.

«Основное сегодня, в чем нуждаются эвакуированные жители, – это одежда, предметы первой необходимости, детское питание и средства личной гигиены. Наша первоочередная задача – обеспечить их всем необходимым. Мы не можем оставаться равнодушными в сложившейся ситуации. На неопределенный период пункты временного размещения станут домом для наших гостей, и наш долг – оказать посильную помощь переселенцам. Подключились все структуры, чтобы создать благоприятные условия для их проживания» - отметил депутат.