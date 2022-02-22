Несколько дней назад восьмилетняя девочка стала жертвой педофила в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным СУ СКР по Нижегородской области, неизвестный мужчина совершил преступление сексуального характера 16 февраля. Сегодня, 22 февраля, правоохранителям удалось задержать 44-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ.

По версии следствия, житель Нижнего Новгорода совершил действия сексуального характера по отношению к малолетней девочке, что примечательно, днём. Территориально это произошло возле дома по улице Е. Рубинчика в Сормовском районе. После чего педофил скрылся с места преступления.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование будет продолжено.