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Происшествия22 февраля 2022 14:04

Восьмилетняя девочка стала жертвой педофила в Сормовском районе

Полиция задержала 44-летнего подозреваемого
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Несколько дней назад восьмилетняя девочка стала жертвой педофила в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным СУ СКР по Нижегородской области, неизвестный мужчина совершил преступление сексуального характера 16 февраля. Сегодня, 22 февраля, правоохранителям удалось задержать 44-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ.

По версии следствия, житель Нижнего Новгорода совершил действия сексуального характера по отношению к малолетней девочке, что примечательно, днём. Территориально это произошло возле дома по улице Е. Рубинчика в Сормовском районе. После чего педофил скрылся с места преступления.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование будет продолжено.