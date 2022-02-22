Сломанный ажурный балкон на Большой Покровской в Нижнем Новгороде отремонтируют с наступлением тепла

Инцидент произошел 18 февраля. Фото взято со страницы Александра Авербаха в ВК.

Работники во время уборки снега повредили балкон комплекса доходных домов Чеснокова и Кудряшова на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил местный житель Александр Авербах на своей странице в соцсетях.

В своем комментарии автор задается вопросом – является ли вандализмом разрушение балкона 1886 года, а также кто будет его восстанавливать.

- Большая Покровская улица - это украшение нашего города. Очень жаль, что обычные для нашего города зимние работы по благоустройству, приводят к таким плачевным результатам, - добавил он.

Как сообщили в ДУКе Нижегородского района, инцидент произошел 18 февраля.

- В этот же день инженером УК проведено обследование. Подрядная организация по ремонту и реставрации ОКН сможет приступить к ремонту только при благоприятных погодных условиях, - добавили в ДУКе.