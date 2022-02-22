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Общество22 февраля 2022 12:44

150 тысяч рублей штрафа заплатит компания «Сен-Гобен» за незаконное недропользование на территории Нижегородской области

Компания незаконно добывал воду для нужд дочернего предприятия
Мария СОРОКИНА
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Компанию ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» привлекли к административной ответственности за незаконное недропользование на территории Нижегородской области. Об этом сообщает межрегиональное Управление Росприроднадзора.

- Компания по производству строительных материалов признана виновной в нарушении лицензионных требований на пользование недрами. Юридическое лицо осуществляет добычу подземных вод для технологического водоснабжения завода «Гипрок» в Павловском районе юго-западнее деревни Гомзво, - рассказали в Управлении.

В результате компании присудили штраф в размере 300 тысяч рублей. Представители компании попытались оспорить решение суда, сославшись на то, что многие работники из-за коронавируса были переведены на удаленный режим работы, однако суд подчеркнул, что это не оправдывает нарушение действующего законодательства. Доводы защиты остались без удовлетворения, однако сумму штрафа сочли возможным сократить в два раза.