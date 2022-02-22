Смену для детей-инвалидов приостановили в нижегородском санатории из-за паводка

Настоящий скандал чуть не разгорелся в социальных сетях из-за сообщений нижегородцев о том, что в одном из санаториев отменили смену для детей-инвалидов, чтобы разместить там эвакуированных жителей ДНР.

- Я за помощь беженцам, но не такую. Хочешь помогать - есть санатории, гостиницы, где не ждут дети путёвки на отдых. Но у этих мест есть свои бенефициары, которые не готовы идти на финансовые жертвы. Нет так нет, мы детей-инвалидов по домам отправим, - пожаловалась местная жительница Ирина Соколова.

Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин данную информацию опроверг и сообщил, что смену отменили из-за угрозы раннего паводка.

- В санатории «Юный нижегородец» в Семёновском районе никого не разместили, - подчеркнул глава региона, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм.

Родители тут же стали писать о том, что ждали эти долгожданные путёвки на отдых по два, а то и три года.

- Людей собрали вечером в воскресенье и сказали собирать вещи, что приезжают беженцы и будут их заселять. А мы ведь подгадывали время отпуска, собирали справки и анализы, а так на минуточку, дети не простые, - написала нижегородка Екатерина Громова.

Тем временем представители регионального министерства социальной политики подчеркнули, что для всех детей, которым пришлось прервать смену, будет предоставлена возможность заезда без очереди после снижения угрозы затопления.

На это заявление нижегородцы посоветовали заранее планировать график отдыха для детей инвалидов, а также в более безопасных местах.

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