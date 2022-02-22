Квартиры с отделкой под ключ появятся в ЖК "Бекетов парк" в Советском районе. ФОТО: https://xn--d1amha.xn--p1ai/project/zhk-beketov-park/

Квартиры с отделкой под ключ появятся в будущем жилом комплексе "Бекетов парк" в Советском районе Нижнего Новгорода. Вариантов современной отделки представят три: классика, минимализм и хай-тек. Об этом сообщил застройщик "ННДК" (Нижегородская девелоперская компания).

Комфортный ЖК будет состоять из трёх 17-этажных домов по соседству с удобной транспортной развязкой и среди развитой инфраструктуры. На каждом этаже будет по шесть квартир, метраж которых составит 44 кв.м и более. Вокруг жилых домов появятся современные детские и спортивные площадки, территория будет закрытая и охраняемая.

В шаговой доступности от будущего ЖК "Бекетов парк", судя по картам, находятся: магазины, аптеки, детские сады и школы, фитнес-залы, кафе и рестораны.

Согласно данным застройщика, объект будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.