Защитник российской сборной по хоккею подвел итоги Олимпиады-2022.

20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине. По итогам Игр представители России заняли девятое место в таблице медального зачета. В каких именно дисциплинах россияне взяли награды, читайте на сайте Sport-obozrenie.

21 февраля сборная России по хоккею вернулась домой. После возвращения защитник Александр Никишин прокомментировал выступление команды на Олимпиаде.

«Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир», - сказал хоккеист в интервью журналистам.

Он отметил, что имеет положительные впечатления и доволен выступлением сборной.

Напомним, российская хоккейная команда в финале олимпийского турнира уступила сборной Финляндии со счетом 1:2. Точным броском в составе подопечных Алексея Жамнова отличился нападающий Михаил Григоренко.

Выровнять счет удалось защитнику «Авангарда» Вилле Поке. Победный гол забил Ханнес Бьернинен.

Сборная Финляндии по хоккею впервые выиграла олимпийское золото. Бронзовым призером стала сборная Словакии.

И эксперты, и болельщики ожидали, что российская хоккейная команда защитит титул олимпийских чемпионов. И хоть второе место - не менее престижно, многие восприняли его как провал. В ответ президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Глава федерации отметил, что этот же тренерский состав будет готовить команду к чемпионату мира. Предстоящее первенство пройдет в период с 13 по 29 мая в Финляндии.