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Общество22 февраля 2022 10:42

18 школ в детсадов Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и ковиду

Это позволяет снизить темпы распространения вирусов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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По последним данным от 22 февраля, 18 школ и детских садов Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по региону. Всего, полностью и частично, 3,5% нижегородских образовательных учреждений приостановили учебный и воспитательный процессы.

– Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения, – пояснили в ведомстве. – Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы, детсады и прочие коллективы, а также не направлять детей из классов и школ, где введён карантин, в организации допобразования для разрыва цепочки передачи инфекции.