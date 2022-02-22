18 школ в детсадов Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и ковиду

По последним данным от 22 февраля, 18 школ и детских садов Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по региону. Всего, полностью и частично, 3,5% нижегородских образовательных учреждений приостановили учебный и воспитательный процессы.

– Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения, – пояснили в ведомстве. – Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы, детсады и прочие коллективы, а также не направлять детей из классов и школ, где введён карантин, в организации допобразования для разрыва цепочки передачи инфекции.