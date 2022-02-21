Вандалы изуродовали лавочки в благоустроенном Лопатинском овраге

Выявлены граффити на новых лавочках, повреждения лестничных сходов и пешеходных дороже Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтно-восстановительные работы предстоит провести в недавно обновленном Лопатинском овраге в Нижнем Новгороде. К такому выводу пришли представители администрации Нижегородского района в ходе рабочего обхода.

Такие обходы проводят для систематизации нарушений и составления дефектной ведомости. Так, в Лопатинском овраге среди прочих проблем были выявлены граффити на новых лавочках, повреждения лестничных сходов и пешеходных дорожек. Восстановительные работы здесь проведут весной в рамках гарантийных обязательств.

Как отметил глава районной администрации Илья Лагутин, участились случаи вандализма на территории района – разрисованы фасады зданий, повреждены лавочки и урны. Эти и другие проблемы фиксируются и делятся на категории.

- Немало гарантийных и эксплуатационных случаев. К ним относятся ямочный ремонт дорожного покрытия, восстановление ограждений, покраска столбов вследствие естественной коррозии и окисления метала зимой, - добавил он.

Помимо этого, представители районной администрации проверили часто посещаемые локации, например, район станции метро «Горьковская», подземные переходы на Лядова и территорию автостанции на Сенной. Были выявлены недочеты по уборке и вывозу снега. Все замечания переданы подрядчикам. Что же касается тоннеля на Лядова, его верхнюю часть также отремонтируют весной.