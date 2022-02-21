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Звезды21 февраля 2022 12:40

Московский оркестр представит программу «Гарри Поттер: Симфонический саундтрек» в Нижнем Новгороде

Музыканты исполнят главные темы из первых трех фильмов волшебной саги
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Московский оркестр представит программу «Гарри Поттер: Симфонический саундтрек» в Нижнем Новгороде. Фото: Cinemaniacs Orchestra

Московский оркестр представит программу «Гарри Поттер: Симфонический саундтрек» в Нижнем Новгороде. Фото: Cinemaniacs Orchestra

В Нижнем Новгороде состоится концерт московского симфонического оркестра, который исполнит саундтреки из волшебной саги «Гарри Поттер». Коллектив музыкантов под управлением Сергея Акимова выступит в ДК ГАЗ 8 апреля, сообщают организаторы мероприятия.

Программа, которую представят музыканты, называется «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек». Коллектив исполнит главные темы из саундтрека первых трех фильмов волшебной саги. Слушатели смогут насладиться живым звучанием скрипок, альтов и виолончелей, деревянных и медных духовых, а также ударных инструментов.

Концерт будет сопровождаться отрывками из книг Джоан Роулинг.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей, билеты можно приобрести в кассах ДК ГАЗ и онлайн-кассах.