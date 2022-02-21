Сбер: новые точки роста в стратегии развития на 2022 год.

- Что станет для нас очень важным в 2022 году?

Главное для Сбера быть помощником, «компасом» для каждого человека, бизнеса и государства. Это особенно важно в условиях пандемии. Приоритетны клиентоцентричность во всех сегментах, развитие Сбера, как экосистемы, в которой все финансовые и нефинансовые звенья работают, как единый организм.

При этом мы не только остаёмся опорным финансовым партнёром для наших клиентов, но и закрываем конечную потребность, упрощая жизнь. Помогаем бизнесу провести цифровую и ESG трансформацию и меняемся сами непрерывно.

В 2022 году ожидаем прорыв в электронной коммерции. Рынок ежегодно меняется в разы. При этом для нас остается фокусной длительность отношений с клиентами, а значит, качество предоставляемых сервисов и услуг.

Мир непрерывно меняется, нашими конкурентами становятся глобальные экосистемы, технологические гиганты -отметил Виталий Бодров, управляющий Нижегородским отделением Сбера – стремительно меняется потребительский спрос. Миллионы людей сегодня заказывают онлайн еду из ресторанов и магазинов, любые товары, лекарства, пользуются сервисами для развлечения дома, телемедицина - все это реализовано в нашей экосистеме. СберМегаМаркет, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, онлайн-кинотеатр ОККО, сервисы СберЗдоровья и другие сервисы Сбера стали привычными и доступными помощниками и в Нижнем Новгороде.

Кстати, в любом нашем филиале можно получить посылку или заказанный онлайн товар. Для удобства жителей Нижнего в ближайшее время откроются девять пунктов выдачи заказов СберМегаМаркет. Фактически мы создаём новую сеть для наших клиентов.

Новые форматы обслуживания в Сбере

В каждом нашем офисе в Нижнем Новгороде можно подключить подписку СберПрайм, объединяющую на сегодня 13 сервисов и услуг с интересным дисконтом, а также получить посылку. Ряд офисов даже предложит возможность примерить заказанный онлайн товар.

При этом, мы не только сохраняем филиальную сеть на территории Нижегородской области, дополняя предложение для клиентов, но и увеличиваем ее, открывая новые форматы сервисного обслуживания горожан.

Про ипотеку

Что касается традиционных финансовых услуг - спрос на ипотеку на первичном и вторичном рынке остается достаточно высоким. Несмотря на изменение цен. Сбер интересен как банк, способный предложить комплексные решения и застройщикам, при их финансировании, и покупателям квартир. При этом выигрывают все, особенно покупатель, получающий ощутимый дисконт к стоимости ипотеки.

В Нижегородской области порядка четырех крупных застройщиков по шести жилым комплексам сегодня предлагают индивидуальные условия на отдельные квартиры в рамках программы субсидирования. Процентная ставка по ипотеке при этом может составлять от 0,1%

Все большую популярность на рынке завоевывают наши неипотечные сервисы– электронная регистрация, юридическая проверка документов, безопасные расчеты.

Они позволяют отправить документы на регистрацию перехода права собственности в Росреестр из офиса банка, без посещения МФЦ. А денежные средства будут перечислены продавцу после регистрации сделки автоматически, на счет, без дополнительного посещения банка. В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, это наиболее безопасный и удобный способ проведения сделок с недвижимостью.

Для удобства наших клиентов Банк расширил возможности проведения неипотечных сделок. Теперь можно проводить сделки более чем в 139 офисах по Нижегородской области. Особенно это актуально для клиентов, находящихся в городах, где нет специализированного ипотечного офиса.

Новое жилье – один из «драйверов» развития региона

Застройщикам мы предлагаем системные решения по автоматизации процессов, удобные онлайн-инструменты для взаимодействия с клиентами, повышения комфортности проживания, а также формирования цены на рынке. К примеру, продукт «динамическое ценообразование» от компании «StrategyPartners», которая входит в экосистему Сбера, позволяет застройщикам устанавливать оптимальные цены на квартиры в течение всего срока реализации проекта. Система анализирует порядка 30 ключевых параметров рынка, определяет оптимальную цену для каждой квартиры и формирует конкурентные предложения. Это возможно за счёт применения искусственного интеллекта и анализа накопленных банком ,, больших данных,,.

О применении искусственного интеллекта

Банк продолжит встраивать искусственный интеллект во все продукты и процессы для повышения их эффективности. Это направление стало очень востребовано и для наших клиентов во многих отраслях: АПК(прогнозирование урожайности), Медицина (сервис второго мнения), Строительство и торговля (динамическое ценообразование) и др. Важно применение ИИ и для научных, исследовательских целей. В частности в Нижнем Новгороде совместно с Университетом Лобачевского мы обсуждали возможность применения мощностей суперкомпьютера Сбера«Кристофари» для исследовательских целей.

Одним из приоритетов банк выделяет ESG-повестку

- ESG-повестка важна, как никогда, - напомнил Виталий Бодров. - Это глобальный тренд и пандемия ускорила объединение мира в подходах и взглядах на декарбонизацию и эффективный энергопереход мировой экономики, необходимость освоения новых рынков топлива (например, таких как водород).

Сбер реализует социальные и экологические проекты, определена концепция ответственного финансирования, разработаны ,,зелёные,, продукты для всех сегментов бизнеса.

В частности, в прошлом году реализован первый выпуск ,,зелёных,, облигаций, в ответ на запрос наших инвесторов, предложено технологическое решение на Блокчейн-платформе банка для нового рынка обращения ,,зелёных сертификатов,,. Вместе с Правительством в Нижнем Новгороде мы проводим совместные образовательные инициативы.

Мы выросли как финансовая организация и сейчас, строя экосистему Сбера, стремимся соответствовать исходным потребностям клиента. В масштабах страны способствуем ускорению экономического роста, своей работой пишем новую страничку в ее цифровое и технологическое развитие.