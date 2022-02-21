Более 29 млн рублей потратят на обновление сквера Воротынского в Нижнем Новгороде в 2022 году

Объявлен электронный аукцион по благоустройству Сквера имени Воротынского в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Информация о лоте размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29 миллионов 122 тысячи рублей. За эту сумму подрядчику предстоит вырубить деревья, выкорчевать пни, демонтировать устаревшие элементы дорожной инфраструктуры – бортовые камни, асфальтовые покрытия, выполнить устройство новых покрытий, разбить газоны, досадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы – детские горки, качели, карусели, качалки, балансиры, спортивный городок, шведскую стенку, вешалки для одежды, скамейки различных типов и урны, а также металлическое ограждение сквера.

Благоустройство должно быть завершено не позднее 15 июля текущего года, но допускается и досрочное выполнение работ.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 марта. Победителя электронного аукциона определят 14 марта.