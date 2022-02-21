Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в феврале и марте

Солнце может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов в Нижегородской области с 21 февраля по 16 марта 2022 года. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

С 21 февраля в небе над Нижегородской областью начинается весенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионные сигналы.

- Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут выдавать ошибки. Если «картинка» не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием, - сообщили в пресс-службе.

«Солнечные помехи» могут появиться в утренние часы – с 11:00 до 13:00, их продолжительность составит от нескольких секунд до 15 минут в сутки. Неблагоприятные явления продлятся в Нижегородской области примерно до 20 октября.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, являющихся важнейшим звеном в системе организации эфирной телетрансляции. При этом Солнце - мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника.

Посмотреть график моментов интерференции можно на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в «Кабинете телезрителя» - смотрицифру.рф, а также во вкладке «Вещание», в бесплатном мобильном приложении «Телегид».