Ещё у 4 301 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 21 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 339 622 человека. За последние сутки было выявлено 4 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 088 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 263 610 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 979, а за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (30 907) и на Бору (13 537). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (673) и Варнавинском районе (891).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 997 человек), Санкт-Петербург (9 043 человека) и Московская область (2 906 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.