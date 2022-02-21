Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 21 февраля

Отключения электроэнергии запланированы по четырем адресам в Канавинском и Московском районах 21 февраля. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В Канавинском районе без света останутся жители Мещеры: там отключат электричество в домах № 10, 10б и 10в по Волжской Набережной. Электроэнергии не будет с 9:00 до 16:00.

В Московском районе свет отключат на проспекте Героев в доме №23. Освещения в квартирах жильцов этого дома будет отсутствовать с 12 до 17 часов.

Как отмечается на сайте ведомства, все отключения носят плановый характер и связаны с необходимостью проведения работ на объектах ЖКХ.

К слову, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде произошло 20 аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.