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Общество20 февраля 2022 17:36

Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде с 18 февраля

Администрация города утвердила стоимость услуг по погребению
Екатерина КУРГУЗОВА
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Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации в пятницу, 18 февраля.

Так, стоимость оказываемых на безвозмездной основе услуг по погребению повысилась до 6 964 рублей 68 копеек.

В стоимость входит: предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация.

Стоит отметить, что оформление необходимых для погребения документов осталось бесплатным.

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