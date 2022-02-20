Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде с 18 февраля

Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации в пятницу, 18 февраля.

Так, стоимость оказываемых на безвозмездной основе услуг по погребению повысилась до 6 964 рублей 68 копеек.

В стоимость входит: предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация.

Стоит отметить, что оформление необходимых для погребения документов осталось бесплатным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!