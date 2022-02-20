Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде с 18 февраля

Ритуальные услуги подорожали на 8,4% в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации в пятницу, 18 февраля.
Так, стоимость оказываемых на безвозмездной основе услуг по погребению повысилась до 6 964 рублей 68 копеек.
В стоимость входит: предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация.
Стоит отметить, что оформление необходимых для погребения документов осталось бесплатным.
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