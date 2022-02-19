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Общество19 февраля 2022 18:11

Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам усилить борьбу с гололедицей

В регионе наблюдается значительное потепление
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам усилить борьбу с гололедицей на улицах областного центра в связи с пришедшим в регион потеплением. Согласно прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю температура воздуха в Нижнем Новгороде не опустится ниже нуля градусов. Кроме того, ожидаются мокрый снег и гололедица.

– Сейчас наступило самое травмоопасное время, мы не должны допустить, чтобы улицы Нижнего Новгорода превратились в каток и пострадали люди, – сказал Юрий Шалабаев. – Поэтому главам районов и коммунальным службам необходимо обратить особое внимание на состояние тротуаров и дорог – там, где это требуется, провести их обработку и своевременно ликвидировать наледь.

В частности, по словам мэра, на особом контроле должно находиться состояние крыш домов: из-за потепления возрастает риск схода снега с кровель.

Вместе с тем градоначальник поручил очистить дождеприёмные колодцы от снега и наледи, что обеспечит отток талых вод.