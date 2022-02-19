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Общество19 февраля 2022 10:04

Нижегородский Роспотребнадзор забраковал 26 партий мяса в 2021 году

Все они сняты с реализации
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области забраковало и сняло с реализации 26 партий мяса в результате проверки качества мясной продукции в 2021 году. Всего было исследовано 1699 проб мяса, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

– Удельный вес нестандартных проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 2,4%, по содержанию антибиотиков – 1,3%, – добавили в Роспотребнадзоре региона. – По физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество мясной продукции (содержание соли, влаги, массовая доля сухих веществ и другие), не соответствовало требованиям 2,4% проб мясной продукции.

Кроме того, отмечено, что все прошедшие исследование образцы мяса соответствовали нормам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ.

Свыше 1,5 миллиона рублей штрафов выплатят ответственные лица за выявленные нарушения в производстве мясной продукции.