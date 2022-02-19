1,9 млн человек привились от коронавируса в Нижегородской области

1 908 048 человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области, согласно последним данным от 18 февраля 2022 года. Более 1,8 миллиона из них, если верить порталу стопкоронавирус.рф, прошли полную вакцинацию (то есть включая второй компонент). Коллективный иммунитет региона на сегодняшний день составляет 58,7%.

Напомним, 3 572 нижегородца заразились коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 343 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 331 769 жителей региона.

В то же время 3 376 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 255 507 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 47 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 940.