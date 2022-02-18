Более 40 поставщиков доставляли продукты питания в нижегородские детсады, школы и больницы с нарушениями

В 2021 году сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл провели мониторинг продукции, поступающей в 483 социальных учреждения, то есть детские сады, школы и больницы. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» стало известно в ходе пресс-конференции 18 февраля.

Всего было проверено 72 поставщика и 99 производителей. Также было установлено, что 41 поставщик, доставлял товары с нарушениями.

- Ещё известно, что 33 производителя пищевой продукции работали с нарушениями, из них 13 производили молочную продукцию, - рассказал заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимир Слободянюк.

В прошлом году была проведена работа в отношении 13 лабораторий, наименования которых отсутствовали в Россакредитации. Специалисты выявили 2 фантомные лаборатории «Колибри» и «Контракт», которые выдавали поддельные декларации и документы производителям.

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