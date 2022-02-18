Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 16:18

Более 40 поставщиков доставляли продукты питания в нижегородские детсады, школы и больницы с нарушениями

Более 40 поставщиков доставляли продукты питания в нижегородские детсады, школы и больницы с нарушениями
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2021 году сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл провели мониторинг продукции, поступающей в 483 социальных учреждения, то есть детские сады, школы и больницы. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» стало известно в ходе пресс-конференции 18 февраля.

Всего было проверено 72 поставщика и 99 производителей. Также было установлено, что 41 поставщик, доставлял товары с нарушениями.

- Ещё известно, что 33 производителя пищевой продукции работали с нарушениями, из них 13 производили молочную продукцию, - рассказал заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимир Слободянюк.

В прошлом году была проведена работа в отношении 13 лабораторий, наименования которых отсутствовали в Россакредитации. Специалисты выявили 2 фантомные лаборатории «Колибри» и «Контракт», которые выдавали поддельные декларации и документы производителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!