Порядка 170 тысяч тонн овощей выращивается на территории Нижегородской области

Около 170 тысяч тонн овощей выращивается в Нижегородской области. За 2021 год на территорию региона поступило порядка 40 тысяч тонн фруктов и менее 2 тысяч тонн овощей. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» стало известно в ходе пресс-конференции управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл 18 февраля.

- Прошлой осенью 7 тысяч тонн овощей наших производителей - картофель, свёкла и морковь - проверили на пестициды. К нашей радости и спокойствию жителей, превышение допустимого уровня пестицидов не обнаружено. Все безопасно, нижегородскую продукцию можно есть спокойно, - рассказал заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Василий Козлов.

Вся продукция растительного происхождения проверяется на наличие карантинных вредителей, при обнаружении которых товар либо обеззараживают, либо уничтожают.

К 8 марта специалисты будут проверять точки продаж и завоза цветов, чтобы не допустить попадания в руки нижегородцев букетов с вредителями, среди которых наиболее часто попадаются различные виды трипсов.

- Цветы лучше приобретать в рупных магазинах, которые на слуху, потому что у них есть свой входной контроль, - подчеркнул Василий Козлов. – Покупатели также могут сами обнаружить цветы с вредителями. Если продавец позволит, надо над белым листом бумаги потрясти букет, который хотите приобрести, и если увидите насекомых, то цветы имеют, скорее всего, какое-то заражение.

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