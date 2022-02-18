АБ "Остоженка" разработает мастер-план развития улицы Черниговской в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Известное архитектурное бюро "Остоженка" разработает мастер-план будущего комплексного развития территории (КРТ) улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители девелоперской компании GloraX на своей официальной странице ВКонтакте.

– Продолжаем прокачивать Нижний Новгород! – заявили они. А также рассказали, что войдёт в проект КРТ.

Для начала обозначим, что преображение затронет участок по улице Черниговской от Мельничного переулка до Молитовского моста. На этой территории должны появиться жилые дома, наземные парковки, школы, детские сады, коммерческие организации, фитнес-центр – эти объекты займут около 400 тысяч кв.м вдоль правого берега Оки.

Кроме того, будут благоустроены новый парк и общественное пространство, связанные с прогулочной зоной и спуском к воде.

– GloraX как федеральный девелопер будет развивать эту локацию и создавать комфортные городские пространства – для жизни, работы и отдыха, – заверили в компании. – А благодаря сотрудничеству с топовым бюро, которое ранее работало с реконструкцией исторических зданий и целых кварталов в Москве, мы сможем гармонично вписать новый проект в существующую городскую среду.