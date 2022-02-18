103 фантомных производства было закрыто в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл было выявлено и закрыто 103 предприятия-фантома. Также было проведено более 11 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, из них 153 плановых. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» стало известно в ходе пресс-конференции 18 февраля.
По результатам проверок выдано 940 предписаний, составлено 1692 протокола и отозвано 153 декларации о соответствии нормам.
- Обнаружено и закрыто 103 фантомные площадки. Прежде всего, они связаны с животноводческой продукцией, то есть эти площадки имеют фактический адрес, но там ничего не производится, либо вообще отсутствует регистрация в налоговой федеральной службе, - поделился руководитель регионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев.
Тем не менее, по словам специалистов, фальсифицированной продукции на территории Нижегородской области постепенно становится меньше.
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