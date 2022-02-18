Проблему неточности данных на табло "умных остановок" в Нижнем Новгороде будут решать

Проблему неточности информации, которая высвечивается на табло "умных остановок" в Нижнем Новгороде, начнут решать. Об этом заявил первый заместитель главы города Илья Штокман в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству сегодня, 18 февраля, где депутаты обсудили вопрос "умных остановок" по просьбе нижегородцев.

– Поступают жалобы на частое несовпадение отображаемой на табло "умных остановок" информации и реальной ситуации с движением автобусов конкретных маршрутов. Этот вопрос нужно срочно решать! – обозначил проблему депутат Герман Карачевский. Он подчеркнул, что с подобными жалобами к нему не раз обращались жители.

Илья Штокман пояснил, отвечая на заявление Карачевского, что данные на табло передаются с транспортных средств в центральную диспетчерскую службу. Первый замглавы Нижнего Новгорода выразил готовность сделать запрос в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения" по этому поводу.

Также стало известно, что ещё 19 "умных остановок" должны ввести в работу в Нижнем Новгороде к маю 2022 года.

В ведомстве напомнили, что за прошедший 2021 год были установлены и подключены 334 подобные остановки, 315 из них уже начали работу. Оставшиеся 19 введут в эксплуатацию к маю. На эти цели в бюджет Нижнего Новгорода ранее поступило порядка 400 тысяч рублей в качестве концессионной платы.