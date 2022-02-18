Жители Ленинского района получат перерасчёт за отопление на сумму свыше 230 тысяч рублей

Жители Ленинского района Нижнего Новгорода получат перерасчёт платы за отопление общей суммой свыше 230 тысяч рублей. Добиться этого удалось после обращения жителей в районную прокуратуру, о чём сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства и установила, что в результате поломки на котельной АО "Теплоэнерго" жильцам 28 многоквартирных домов в течение девяти дней предоставляли коммунальную услугу по теплоснабжению ненадлежащего качества. Эти дома располагаются на улицах Сафронова, Диксона, Перекопской, Каховской и Памирской.

– По данному факту прокуратура внесла генеральному директору общества представление. Вследствие вмешательства надзорного ведомства жителям произведён перерасчёт платы за отопление в сумме более 230 тысяч рублей, – подтвердили в прокуратуре Ленинского района.