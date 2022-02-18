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Общество18 февраля 2022 11:28

Жители Ленинского района получат перерасчёт за отопление на сумму свыше 230 тысяч рублей

Перерасчёта добилась районная прокуратура
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Жители Ленинского района Нижнего Новгорода получат перерасчёт платы за отопление общей суммой свыше 230 тысяч рублей. Добиться этого удалось после обращения жителей в районную прокуратуру, о чём сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства и установила, что в результате поломки на котельной АО "Теплоэнерго" жильцам 28 многоквартирных домов в течение девяти дней предоставляли коммунальную услугу по теплоснабжению ненадлежащего качества. Эти дома располагаются на улицах Сафронова, Диксона, Перекопской, Каховской и Памирской.

– По данному факту прокуратура внесла генеральному директору общества представление. Вследствие вмешательства надзорного ведомства жителям произведён перерасчёт платы за отопление в сумме более 230 тысяч рублей, – подтвердили в прокуратуре Ленинского района.