Выделенные полосы для автобусов появятся на проспекте Ленина и улице Бекетова в 2022 году

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на проспекте Ленина и улице Бекетова в Нижнем Новгороде в 2022 году в связи с введением новой транспортной системы. При её подготовке, разработчики учитывали уже существующие выделенные полосы. Как отметили в Минстрое Нижегородской области, организация полос движения для общественного транспорта не потребует дополнительных финансов.

Новые выделенные полосы появятся:

- на проспекте Ленина от улицы Новикова-Прибоя до проспекта Бусыгина (станция метро "Автозаводская"), протяжённости 2,6 километра;

- на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нартова), протяжённость 1,8 километра.

– В последующие годы рассмотрим возможность организации выделенных полос на участках Московского шоссе, проспекта Ленина, проспекта Гагарина, на Окском съезде от улицы Студенческой до площади Лядова по направлению к площади Лядова (на подъём), на участке Комсомольского шоссе и участке улицы Кузбасской, – добавили в Минстрое.

В ведомстве подчеркнули, что этот список не окончателен и корректируется с учётом пожеланий и предложений экспертного сообщества и МСУ.