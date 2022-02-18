Команда «Нижновэнерго» стала первой в корпоративном забеге массовой гонки «Лыжня России-2022».

Команда «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» заняла первое место в брендированном забеге Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022» в Нижнем Новгороде.

12 февраля 2022 года в Нижегородской области прошла 40-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2022». В ней приняли участие около трех тысяч человек. Мероприятие включало в себя семейный забег на 500 метров, традиционные массовые старты на 5 и 10 километров, а также забег почетных гостей и брендированный забег нижегородских предприятий.

Команда спортсменов «Нижновэнерго» второй год подряд удерживает лидирующую позицию среди корпоративных команд. Второе и третье место заняли команды «Океанис» и «Транснефть-Верхняя Волга».

В этом году завоевать победное «золото» в лыжной гонке на дистанции 2022 метра смогли: Александр Иванов, Никита Куликов, Максим Щербаков, Алексей Якимов, Дмитрий Стародубов, Евгений Исаков, Николай Зайцев, Татьяна Корнилова, Андрей Голубев, Владимир Лукин.

«Приятно, что наши работники не просто занимаются любимыми видами спорта, но и активно участвуют в различных массовых соревнованиях. Такие мероприятия объединяют всех нас, помогают укрепить корпоративный дух и поднимают настроение. От всей души поздравляю наших коллег-спортсменов с заслуженной победой!»- отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.