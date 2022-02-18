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Общество18 февраля 2022 8:47

Юрий Шумский снова стал гендиректором завода Свердлова в Дзержинске

Он занимает эту должность с мая 2020 года
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Юрий Шумский снова стал генеральным директором ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в городе Дзержинске Нижегородской области. Конкурс на замещение этой должности прошёл в Минпроме РФ вчера, 17 февраля.

– Шумский Ю.Ф. успешно прошёл тестовые испытания и предложил, по мнению Конкурсной комиссии, наиболее эффективную программу деятельности предприятия, – пояснили на официальном сайте предприятия. – Трудовой договор с Юрием Федоровичем будет заключён на срок до 5 лет.

Известно, что он уже занимал должность генерального директора завода Свердлова с мая 2020 года. Соответственно, договор с ним продлили.