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Экономика18 февраля 2022 5:40

Завод «Красное Сормово» оштрафовали на 675 тысяч рублей

Предприятие нарушило трудовые права работников
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Завод «Красное Сормово» оштрафовали на 675 тысяч рублей. Фото: Завод «Красное Сормово»

Завод «Красное Сормово» оштрафовали на 675 тысяч рублей. Фото: Завод «Красное Сормово»

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» оштрафовали на 675 тысяч рублей за несоблюдение трудовых прав работников. Нарушения были выявлены региональной Госинспекцией по труду в ходе плановой проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке трудовых договоров выяснилось, что на бумагах отсутствуют подписи сотрудников, то есть договоры считаются не заключенными. Кроме того, завод заключал срочные трудовые договоры сроком более одного года, что является нарушением законодательства.

На предприятии также было выявлено нарушение норм охраны труда: не проведена оценка профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников цехов, а сами сотрудники не обеспечены спецодеждой в должном объеме.

В результате заводу «Красное Сормово» вынесли четыре предупреждения и наложили штраф 675 тысяч рублей, к административной ответственности были привлечены ответственные должностные лица.