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Спорт17 февраля 2022 16:12

До 1,2 млрд рублей могут потратить на реконструкцию стадиона «Старт» в Нижнем Новгороде

Стадион может стать тренировочной базой команды по русскому хоккею с одноименным названием
Мария СОРОКИНА
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От 900 млн до 1,2 млрд рублей ориентировочно будет стоить реконструкция стадиона «Старт» в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта городской мэрии Антон Ермаков на заседании профильной комиссии Гордумы 17 февраля.

По его словам, стадион на 6 тысяч зрителей, расположенный на улице Бийской, был построен в 1932 году. Капитальный ремонт на нем в последний раз проводился в 1997 году. В период с 2014 по 2021 годы ежегодно выделялись средства на поддержание стадиона в нормативном состоянии. Тем не менее, район нуждается в крытой ледовой арене для тренировок по зимним видам спорта, в том числе, по русскому хоккею.

Также рассматривается вариант с проведением капремонта арены.