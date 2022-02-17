До 1,2 млрд рублей могут потратить на реконструкцию стадиона «Старт» в Нижнем Новгороде

От 900 млн до 1,2 млрд рублей ориентировочно будет стоить реконструкция стадиона «Старт» в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта городской мэрии Антон Ермаков на заседании профильной комиссии Гордумы 17 февраля.

По его словам, стадион на 6 тысяч зрителей, расположенный на улице Бийской, был построен в 1932 году. Капитальный ремонт на нем в последний раз проводился в 1997 году. В период с 2014 по 2021 годы ежегодно выделялись средства на поддержание стадиона в нормативном состоянии. Тем не менее, район нуждается в крытой ледовой арене для тренировок по зимним видам спорта, в том числе, по русскому хоккею.

Также рассматривается вариант с проведением капремонта арены.