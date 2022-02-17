Иномарка наехала на коляску с годовалой девочкой в Нижнем Новгороде 16 февраля

Иномарка наехала на коляску с годовалым ребенком в Автозаводском районе Нижнего Новгороде 16 февраля. Об этом сообщает управление УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Утром, примерно в 8 часов 50 минут, автомобиль Хендай врезался в коляску с маленькой девочкой, которую везла её мама. Столкновение произошло прямо на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Янки Купалы у дома №20.
- За рулем машины находился 45-летний мужчина, его стаж вождения составляет 22 года, - рассказали в ведомстве.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Врачи осмотрели малышку 2020 года рождения и диагностировали у неё небольшие ушибы, после чего отпустили домой.
Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов. Также необходимо быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
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