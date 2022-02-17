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Общество17 февраля 2022 14:44

Новый вход в нижегородский парк «Швейцария» открыли у Тобольских казарм

Эти ворота раньше были техническими, но теперь могут использоваться посетителями
Мария СОРОКИНА
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Новый вход в парк. Фото: @swisspark_nn

Новый вход в парк. Фото: @swisspark_nn

Новый вход появился в нижегородском парке «Швейцария» в районе остановки общественного транспорта «Тобольские казармы». Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.

Этот вход находится недалеко от ТЦ «Океанис». Во время благоустройства вход использовался, как технический, но теперь гуляющие рядом граждане могут сразу попасть в парк, а не идти до входной группы на улице Медицинской.

- Администрация парка видела каждую публикацию и сторис с просьбой об открытии этого входа. Отвечала на каждый запрос по электронной почте. И теперь решение этого запроса стало возможным, - говорится в сообщении.

В заключение нижегородцев попросили отмечать парк «Швейцария» в своих историях и делиться впечатлениями по поводу этой новости.