Более 43 млн рублей уйдет на благоустройство площади Советской в Нижнем Новгороде в 2022 году

Объявлен электронный аукцион по благоустройству площади Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 43 млн 651 тысячу рублей. Заказчиком работ является администрация Советского района областного центра. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж, провести вырубку аварийных деревьев, установить элементы детской площадки – игровой комплекс, счеты со столиками, информационные стенды и многое другое. Также появится площадка для занятий спортом, будут размещены скамейки различных видов. Планируется высадка новой растительности, в том числе экзотических деревьев, формирование Красного сада.

- Работая над проектом, мы делаем площадь перед зданием районной администрации пешеходной, а пространство — более открытым. Мы выделяем вход в администрацию, убираем оттуда парковку машин, объединяем пешеходные пути, выстраиваем диагональные связи, возвращаем цветники, ставим Красный сад. По просьбам жителей перемещаем детскую площадку, а также освещаем задний двор, - говорится в приложенной концепции.

Отметим, что работы должны быть выполнены до 15 июля в соответствии с графиком. Контракт действует до конца текущего года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 марта. Победителя торгов определят 14 марта.