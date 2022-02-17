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Общество17 февраля 2022 10:32

Благоустройство зоны отдыха «Березовая роща» обойдется Нижнему Новгороду в 16,2 млн рублей

Работы будут проводиться до середины июля
Мария СОРОКИНА
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Средства на обновление территории будут выделены из бюджета города.

Средства на обновление территории будут выделены из бюджета города.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Объявлен электронный аукцион по благоустройству зоны отдыха «Березовая роща» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная)цена контракта составляет 16 млн 211 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчику предстоит демонтировать старые элементы локации, разбить газоны, выполнить покрытие дорожек, установить лавочки, шезлонги и другие малые архитектурные формы, установить наблюдательную вышку и обустроить спортивную зону. Работы должны быть выполнены до 15 июля текущего года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 9 марта. Победителя торгов определят 14 марта.