Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 6:17

Свет отключили в двух районах Нижнего Новгорода 17 февраля

Ограничения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В четверг, 17 февраля, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 13:00 уже останутся жители Ленинского района. Отключения затронет тех, кто проживает в домах № 26, 26А по проспекту Ленина.

В Сормовском районе без электричества с 09:00 до 16:00 остался дом №4 по улице Ногина.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!