Нижегородцы пожаловались на тухлую еду с тараканами в школьной столовой

Жительница Дзержинска пожаловалась на ужасное питание в столовой школы № 30. Об этом женщина сообщила в группе Вконтакте «Дзержинск Плохие новости».

По словам нижегородки, в данной школе детям дают тухлую еду с тараканами.

- В 30 школе еда отвратительная у детей понос и рвота, есть не возможно, все тухлое с тараканами куда идти жаловаться, - гласит подпись под постом в группе.

В комментариях большинство пользователей - родителей, чьи дети учатся в этой же школе, единогласно отвечают, что у них жалоб на еду никогда не было.

- У меня трое детей учится в этой школе, никаких проблем. Может ни на школу, а на обстановку дома нужно обратить?, - прокомментировала нижегородка.

- Много там знакомых учатся и всё норм, - добавляет другой подписчик.

- Мой ребёнок ни разу не жаловался на питание в школе, учимся там не первый год, за исключением рыбных котлет (она не ест рыбу в принципе), - комментирует нижегородка.

- Мой ребенок учится в 9 классе....проблем с питанием нет не смотря на то что он подросток. Любит покупать в школьном буфете, - уточняет пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировали официальные представители администрации города Дзержинска. Они отметили, что после жалобы одного родителя департамент организовал проверку качества питания в среду, 16 февраля.

- 16 февраля в связи с жалобой в школе № 30 состоялось собрание родителей, представителей департамента образования и организатора школьного питания. В ходе собрания выяснилось, что претензии по организации питания есть только у одной родительницы, у остальных замечаний по качеству, объему еды и соблюдению санитарных норм в столовой и на пищеблоке нет. По итогу составлен протокол родительского собрания. Дополнительно родителям было предложено убедиться в качестве питания лично, - добавили в ведомстве.