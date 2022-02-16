Мероприятия ко Дню основателя города пройдут в Нижнем Новгороде

Мероприятия ко Дню основателя города пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Как уточнили в городском департаменте, мероприятия будут проходить не только в сам праздник - День почитания памяти основателя Нижнего Новгорода, но и до конца февраля. Так, например, выставку-портрет «Благочестием и верою сияя», которая посвящена князю Георгию Всеволодовичу, можно будет посетить до 28 февраля. Также книжная выставка-игра «Основатель Нижнего Новгорода» и игра-путешествие во времени «Великий князь и его великие деяния» будет открыта ежедневно до 22 февраля в Центральной детской библиотеке им.А.М.Горького.

Кроме того, мероприятия пройдут и в онлайн-формате. В аккаунте кинотеатра «Буревестник», например, 17 февраля проведут онлайн-презентацию, Центральная детская библиотека им.А.М.Горького в 12:00 17 февраля разместит публикацию «Славному Великому князю Георгию», включающую в себя онлайн-игру, рекламу книг о князе из фонда библиотеки и творческое задание для участников проекта «Книжная PROкачка».

В 14.00 17 февраля сотрудники Центральной библиотечной сети Нижегородского района проведут онлайн-лекцию «Слава Великому князю Георгию». Также в 14:00 17 февраля сотрудники краеведческой библиотеки им. Адрианова представят историческое досье «Страницы жизни великого князя Георгия». В аккаунте библиотеки им. В.И. Даля пройдут краеведческие чтения «Князь Георгий Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода». И в аккаунте ЦРДБ им. В.Г. Белинского состоится час краеведения «Основатель города нашего».

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