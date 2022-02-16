Движение на участке улицы Сеченова временно приостановят в Нижнем Новгороде с 18 февраля Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Сеченова в Нижнем Новгороде с 08.00 18 февраля до 17.00 5 марта. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок дороги между домами № 83 и №69 по ул. Сеченова. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

- На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Закрытый участок дороги можно будет объехать по улице Тургенева, переулку Бойновскому и улице Ковровской, - сообщили в городском департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.