Первая в Европе 24-часовая гонка аэростатов пройдет в Нижнем Новгороде в конце февраля

Точная дата проведения гонки станет известна позднее Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Кубок Вызова SharNN-2022 пройдет в Нижнем Новгороде в двадцатых числах февраля. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта.

Соревнования тепловых аэростатов проходят в столице Приволжья уже в пятый раз, но в этом году они впервые будут проводиться в двадцатичетырехчасовом формате. Точная дата проведения пока не известна, но, скорее всего, это будет последняя неделя февраля.

- В таком формате соревнования еще не проводились ни в России, ни в Европе. 12-часовые гонки мы раньше проводили, а 24-часовых не было. На данный момент для участия заявились пять человек, потому что для такой гонки необходим очень большой шар -от 5до 7 тысяч кубических метров, на котором возможно пролететь такое расстояние. Таких шаров в России не так уж много, поэтому будет один нижегородский экипаж, один из Марий Эл, один из Великого Новгорода и два московских экипажа, - рассказали в Федерации.

О дате и времени соревнований участников оповестят з три дня при получении благоприятного прогноза погоды. Аэростаты отправятся от стадиона «Нижний Новгород» на стрелке и полетят в направлении Волгограда.

- Мы рассматриваем довольно обширный диапазон от Перми до Волгограда. Нижегородцы смогут проводить участников на старте, а затем на специальном сайте отследить маршруты всех аэростатов в режиме реального времени. Все параметры полета там будут указаны. Ссылка на сайт будет доступна в день старта на официальных страницах Федерации в соцсетях, - добавил собеседник «Комсомолки».