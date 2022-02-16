Полиция проводит проверку о нападении нижегородца с лопатой на детей

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Полицейские проводят проверку из-за нападения неизвестного мужчины с лопатой на детей в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел днем 15 февраля в Московском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

О случившемся в социальных сетях рассказала взволнованная мать пострадавших. Женщина случившегося своими глазами не видела, но поверила на слово перепуганным детям, тем более, что младший из её сыновей убегая от незнакомца упал и разодрал ногу.

- При этом получил ещё по шее, второй мальчик получил по голове, старший сын успел снять. Я не пойму, у нас, что теперь лазить по снегу противопоказано? – написала нижегородка.

Конечно, женщина не отрицает, что дети бывают разные, но бросаться на них вовсе не обязательно.

- Видела этих детей, когда они там гуляли, но что произошло и в какой момент не могу сказать. Мужчина вышел с лопатой на улицу видимо после того как проехал по данной улице трактор, - поделилась местная жительница Дарья Янкина. - Мальчишек, скорее всего, просто попросил не лазить по снежным горам снега.

В комментариях люди отметили, что занимать чью-либо сторону в этом вопросе вовсе не следует.

- Сейчас дети воспитанные не так как раньше, раньше из школы приходили все изодранные и никогда не жаловались, а сейчас прямо школьники стоят взрослым грубят, оскорбляют. Я не говорю, что в этом случае дети виноваты, но иногда бывает так! – подметил нижегородец Александр Лапин.

К слову, мама пострадавших детей сходила в участок и написала на нападавшего заявление. Теперь для дальнейшего разбирательства его ищет полиция.

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