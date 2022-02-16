236 млн рублей планируют потратить на содержание газонов в центре Нижнего Новгорода

Объявлены два аукциона на содержание озелененных территорий в Нижегородском районе областного центра. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, 130 млн 661 тысячу рублей планируется потратить на содержание газонов на площади Минина – улицах Большой Покровской, Белинского, Родионова, Казанском шоссе, набережной Гребного канала и в Александровском саду в марте-декабре 2022 года.

Еще 105 млн 473 тысячи рублей должный уйти на содержание объектов озеленения на Нижневолжской набережной, Похвалинском съезде, набережной Федоровского и улице Ильинской в тот же период.

Заказчиком работ является администрация Нижегородского района. Заявки на участие принимаются до 24 февраля. Победителей торгов определят 28 февраля. Контракты будут заключены с участниками, предложившими выполнить работы по наименьшей стоимости. Кроме того, их заявки должны соответствовать требованиям аукционов.