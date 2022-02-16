В питьевой воде из скважины в Шатковском районе обнаружили опасное количество магния. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В лабораторию химико-токсикологических исследований проверили воду из скважины в Шатковском районе. В ходе проверки в ней выявили превышение показателя «Массовая концентрация магния».

Несмотря на то, что магний является важным элементом для здоровья человека, его избыток может вызвать сильное отравление. Симптомами магниевой интоксикации являются тошнота, рвота и диарея. Кроме того, может появиться сонливость, замедлиться пульс, нарушиться координация движений, а также высыхает кожа и тускнеют волосы.

В пресс-службе ведомства напомнили о различных методах очистки воды. Так, например, чаще всего используютфильтры умягчения, реже - кипячение, обратный осмос и так далее.

СПРАВКА

Магний – один из самых распространённых щелочноземельных металлов. Большая часть запасов магния поступает в водоёмы при выветривании и вымывании минеральных отложений, таких как доломит и магнезит. Богаты этим веществом моря и солёные озёра, а также грунт в местах, где они находились ранее. Магний часто поступает в воду со стоками промышленных предприятий.