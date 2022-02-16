Уникальную операцию на челюсти провели 18-летней нижегородке в ПИМУ

Уникальную операцию по восстановлению подвижности нижней челюсти успешно провели в Приволжском исследовательском медицинском институте (ПИМУ). Об этом сообщает пресс-служба института.

Операция проводилась 14 февраля. Специально для выполнения столь сложной задачи был приглашен доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Сергей Епифанов. ПИМУ представляла доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н. Юлия Высельцева.

О пациентке известно, что ее зовут Наталья и ей 18 лет. После травмы у нее развилось заболевание, связанное со снижением подвижности челюсти. Несколько ранее проведенных операций не привели к нужному результату. Девушка не могла нормально принимать пищу, ее мучали боли.

- Для Натальи создали индивидуальные имплантаты суставов, которые и были успешно установлены в ходе операции. Мастерство и высочайший профессионализм хирургов проявился в том, что операция проводилась вблизи основания черепа, где существует риск повреждения крупных сосудов, нервов, - рассказали в ПИМУ.

Такие операции проводят единичные клиники в России, но у специалистов института теперь есть такой опыт. Новая методик позволит расширить границы лечения патологии сустава.